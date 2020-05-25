كورونا يطلق “رصاصة الرحمة” على الدوري المكسيكي

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المناطق - الرياض

بعد تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات وآلاف الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك، أعلن مسؤولون إلغاء المتبقي من موسم دوري كرة القدم للرجال والسيدات من دون تتويج بطل.

ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 مارس، لكن الطرفين توصلا إلى أنه لا يمكن اللعب “من دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة”.

وأضافت رابطة الدوري المكسيكي في بيان: “لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا، مما يجبر الصناعة في المكسيك على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات”.

وأعلنت الرابطة عن ظهور 8 عينات إيجابية بفريق سانتوس لاغونا، الأربعاء، بعد الخضوع لفحوص كورونا، رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.

وسجلت المكسيك 59567 إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة، فيما توفي 6510 أشخاص بكورونا، وفقا لإحصاءات “رويترز”.

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