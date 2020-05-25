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تطوير بطارية سيارة عمرها يدوم إلى مليون ميل

تطوير بطارية سيارة عمرها يدوم إلى مليون ميل
http://almnatiq.net/?p=867404
المناطق - الرياض

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، اقترابها من تطوير بطارية سيارة كهربائية بعمر افتراضي يصل إلى مليون ميل على الأقل.
وقال دوج باركس النائب التنفيذي لرئيس جنرال موتورز، إن الشركة تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من البطاريات الكهربائية أكثر تقدما من البطارية “أولتيوم”، التي كشفت عنها الشركة في آذار (مارس) الماضي.
ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن الجدول الزمني لتقديم البطارية ذات المليون ميل، لكنه قال، إن فرقا عدة في جنرال موتورز تعمل على تطوير مكونات هذه البطارية، مثل الأقطاب الكهربائية الخالية من الكوبالت وشوارد كهربائية في حالة صلبة والشحن فائق السرعة.
يذكر أن العمر الافتراضي لبطاريات السيارة الكهربائية حاليا يراوح بين 100 و200 ألف ميل.
وكانت “جنرال موتورز” قد كشفت في آذار (مارس) الماضي عن بطارية متطورة باسم “أولتيوم”، وقالت الشركة أخيرا بحسب “الألمانية”، إنها أسست شركة مشتركة في ولاية أوهايو الأمريكية لإنتاج هذه البطارية باسم “أولتيوم سيلز إل.إل.سي”، بالتعاون مع شركة “إل جي تشيم” الكورية الجنوبية. وتبلغ استثمارات هذه الشركة الجديدة 2.3 مليار دولار.

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