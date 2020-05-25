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هاتف جالكسي المقبل .. بطارية أكبر وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل

هاتف جالكسي المقبل .. بطارية أكبر وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل
http://almnatiq.net/?p=867405
المناطق - الرياض

كشف موقع “جالكسي كلوب”، المتخصص في التسريبات المرتبطة بهواتف سامسونج، عن مواصفات هاتف “جالكسي نوت 20 بلس”، المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.
ووفق التسريبات، فإن الهاتف سيزود ببطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، الأمر الذي يجعلها أكبر من البطارية المدمجة في النموذج “جالكسي نوت 10 بلس”.
كذلك سيدمج الهاتف كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، فضلا عن حساس تقريب بدقة 68 ميجا بكسل، حسبما نقل موقع “إي أيه تي نيوز” المتخصص في الأخبار التقنية.
يذكر أن “سامسونج” تطور حاليا شاشات من نوع جديد، مخصصة للهواتف الذكية، وستتميز هذه الشاشات باستهلاك أقل للطاقة بمعدل 15 في المائة مقارنة بشاشات “أوليد” الحالية.
ومن المفترض أن تعتمد هذه الشاشات التي ستبدأ “سامسونج” إنتاجها هذا العام على تقنية السيليكون المتعدد البلورات LTPO، التي كانت “أبل” قد سعت إلى الحصول عليها من “سامسونج” و”إل جي” منذ 2015، لتستخدمها في هواتفها، وأدخلتها على شاشات ساعات “أبل”.
ويشير الخبراء إلى أن استعمال التقنية المذكورة في شاشات الأجهزة الإلكترونية يسمح بالتحكم في عمل كل بكسل فيها على حدة، ما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.
وكانت تسريبات قد أشارت في وقت سابق إلى أن “سامسونج” تتعاون أيضا مع شركة إل جي لتطوير شاشات للحواسب المحمولة تتميز باستهلاك قليل للطاقة، فضلا عن أنها تطور شاشات من نوع جديد بتقنية QD-OLED لتستخدمها في أجهزة التلفاز الجديدة، وستبدأ الإنتاج الصناعي لها 2021.

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