بلدية الدلم تقدم اكثر من 8000 هدية على أهالي المحافظة بمناسبة العيد

المناطق -الدلم

قامت بلدية محافظة الدلم بتوزيع اكثر من 8000 من الهدايا على أهالي المحافظة ومراكزها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية أطلقت ثلاثة مبادرات تحت ” شعار عيد الدلم فرحة ” الأولى كانت لأهالي المحافظة والثانية لرجال الأمن ومنسوبي الصحة والثالثة لمنازل المحافظة ، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة الآف عيدية للأهالي وكذلك توزيع أكثر من خمسة الآف شتلة زراعية لسكان المحافظة لزراعتها في منازلهم ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية في دعم التشجير.

وأكد أن البلدية راعت بدقة عالية اثناء توزيع هدايا العيد الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة .

كما أوضح ” العايد” أن البلدية وضعت خطة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك اشتملت على مهام الإدارة الصحية والرقابة على المحلات التجارية ، اضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات وتهدف إلى متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة وكذلك متابعة الرقابة على المنشآت التجارية.

ودعا “العايد” المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .