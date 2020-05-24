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حرم أمير منطقة الجوف تشارك طالبات جامعة الجوف فرحة التخرج

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منوعات

أمير جازان ينقل عبر -الاتصال المرئي -تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحية بالمنطقة ويطلع على جهودهم ..

أمير جازان ينقل عبر -الاتصال المرئي -تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحية بالمنطقة ويطلع على جهودهم ..
http://almnatiq.net/?p=867424
جازان - فضه عطيف:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي- مساء اليوم مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك‪‪ ‬.‬
وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله‪‪- .‬‬
ونقل سمو أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات الصحية و العسكرية بالمنطقة مبرزاً ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان وقائد حرس الحدود ومدير عام شرطة جازان لشرح مفصل حول الجهود التي تنفذها مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرار منع التجول الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
ونوه سموه بالجهود والخدمات المقدمة من قبل الجميع، مشدداً على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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