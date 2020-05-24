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أمانة الجوف تخالف مركز تجاري لإحداث غرفة غير نظامية

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أكثر من 40.000 وجبة توزعها يمناكم للعمل التطوعي بالجوف

أكثر من 40.000 وجبة توزعها يمناكم للعمل التطوعي بالجوف

منطقة الجوف
مدير شرطة القصيم يهنيء منسوبي الأمن بحلول عيد الفطر وينقل لهم تهاني وتبريكات القيادة

مدير شرطة القصيم يهنيء منسوبي الأمن بحلول عيد الفطر وينقل لهم تهاني وتبريكات القيادة

منطقة القصيم
حرم أمير منطقة الجوف تشارك طالبات جامعة الجوف فرحة التخرج

حرم أمير منطقة الجوف تشارك طالبات جامعة الجوف فرحة التخرج

منوعات

مدير شرطة القصيم يهنيء منسوبي الأمن بحلول عيد الفطر وينقل لهم تهاني وتبريكات القيادة

مدير شرطة القصيم يهنيء منسوبي الأمن بحلول عيد الفطر وينقل لهم تهاني وتبريكات القيادة
http://almnatiq.net/?p=867425
المناطق / بريدة

التقى مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي قادة ومنسوبي الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ، وذلك أثناء تأديتهم مهامهم المكلفين بها في عددٍ من نقاط الضبط الأمني الخاصة بمنع التجول والتنقل .. مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وناقلًا لهم تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة حفظها الله بهذه المناسبة السعيدة ، سائلًا الله عز وجل أن يعيد العيد أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ، وأن يحفظ قادتنا وبلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار ..

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