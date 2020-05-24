مدير شرطة القصيم يهنيء منسوبي الأمن بحلول عيد الفطر وينقل لهم تهاني وتبريكات القيادة

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التقى مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي قادة ومنسوبي الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ، وذلك أثناء تأديتهم مهامهم المكلفين بها في عددٍ من نقاط الضبط الأمني الخاصة بمنع التجول والتنقل .. مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وناقلًا لهم تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة حفظها الله بهذه المناسبة السعيدة ، سائلًا الله عز وجل أن يعيد العيد أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ، وأن يحفظ قادتنا وبلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار ..