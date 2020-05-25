الأمير فيصل بن نواف يشارك خريجي جامعة الجوف وخريجاتها فرحة التخرج

المناطق - الجوف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رسالة تهنئة لأبنائه خريجي الدفعة الرابعة عشرة وخريجاتها من جامعة الجوف، شاركهم خلالها فرحة التخرج وهنأهم بالوصول إلى هذه المرحلة التي تعتبر انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق إن شاء الله، وسوف تصلهم رسالة سموه إلى منازلهم مع وصول الهدية المقدمة من جامعة الجوف، وجاء في نص رسالته يحفظه الله:

” يسعدني أن أقدم لكم التهنئة بمناسبة تخرجكم من الجامعة، وهذه انطلاقة جديدة نحو مستقبل علمي وعملي مشرق إن شاء الله؛ لتسهموا في رفعة وطنكم وحماية مقدراته والوفاء للقيادة التي قدمت لكم الكثير حتى وصلتم هذه المرحلة.

فهنيئاً لكم ولأهلكم هذه الفرحة في ظروف استثنائية سوف نتجاوزها جميعاً بدعم وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله، وفقكم الله وسدد خطاكم.

من جانبه رفع رئيس جامعة الجوف أ.د/ بدر الزارع شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً للخريجين للمزيد من التقدم، والاستمرار في خدمة وطنهم وقيادتهم.

جدير بالذكر أن الجامعة بدأت اعتباراً من اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات إن شاء الله.