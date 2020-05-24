حرم أمير منطقة الجوف تشارك طالبات جامعة الجوف فرحة التخرج

المناطق - الجوف

وجهت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله رسالة تهنئة لخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة الجوف سوف تصلهن إلى المنازل مع وصول الهدية المقدمة من الجامعة إن شاء الله، وجاء في نص رسالة سموها:

” عزيزتي خريجة جامعة الجوف..

لم أنس وأنا أشهد الوضع الذي تمر به مملكتنا الحبيبة أن أشارك فرحة التخرج، سائلة المولى عز وجل بأن يمدكِ بمزيد من العزيمة والنجاح والتألق، فأنتِ الأمل المشرق لهذا الوطن..

والنجاح والتميز في أصعب الظروف هو سبيل العون والارتقاء.

مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن “.

من جانبه رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ.د/ بدر الزارع شكره وامتنانه لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود على مبادرتها التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً لبناتها الخريجات نحو المزيد من التقدم والمساهمة في خدمة الوطن والقيادة.

جدير بالذكر أن الجامعة بدأت اعتباراً من اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات إن شاء الله.