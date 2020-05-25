أكثر من 40.000 وجبة توزعها يمناكم للعمل التطوعي بالجوف

المناطق - الجوف

ساهم متطوعو جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) ، بتوزيع 26348 إفطار صائم و 15471 وجبة سحور ؛ شملت 41819 مستفيدًا ، وتم توزيع الواجبات على الأسر المحتاجة و المتعففة في منازلهم ، بالإضافة إلى مواقع سكن العمالة و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد العلي بأن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤوليات المجتمعية للجمعية و التي كانت تحت شعار ( يمناكم ما تنساكم) و تأتي ضمن مشاركة الجمعية حملة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف #كلنا_اهل ، و مبادرة #فرحة_صائم والهادفة إلى التخفيف من الآثار المعيشية الناتجة عن جائحة كورونا . مؤكدًا على التكافل و الترابط الاجتماعي للتصدي لهذه الأزمة و آثارها ، و مساعدة المتضررين من هذا ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية و الاجتماعية .