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أمانة الجوف تخالف مركز تجاري لإحداث غرفة غير نظامية

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أمانة الجوف تخالف مركز تجاري لإحداث غرفة غير نظامية

أمانة الجوف تخالف مركز تجاري لإحداث غرفة غير نظامية
http://almnatiq.net/?p=867433
المناطق - الجوف

إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، حول مقطع فيديو يُظهر تذمر حارس أمن من قيام البلدية بإزالة غرفة كرفان ثابت كمقر له من الشمس، بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا .
عليه تود أمانة منطقة الجوف أن توضح التالي:
أن الغرفة عبارة عن كرفان تم تحويله الى غرفة لجلوس رجال الامن في مواقف السوق وتعد مخالفة للاشتراطات البلدية والرخصة الصادرة للمول ، وكما تعتبر إحداث حيز غير نظامي وغير مرخص نظامياً.
وعند الوقوف ميدانياً على الكرفان منذ أسبوعين ، تبين أنها غير آمنه صحياً ومخالفة للأنظمة وبحسب النظام تم إزالة الكرفان بعد التواصل مع المركز التجاري لتأمين مقر مناسب لحراس الأمن، والتواصل مع حارس الامن الظاهر في مقطع الفيديو وتوضيح له سبب الإزالة.
, كما تم التشديد على المركز التجاري بتأمين مقر مناسب داخل حدود ملكية المول والالتزام بالتراخيص الصادرة للموقع وعد م استغلال المكان في غير ما خصص له , وأخيراً نود التأكيد على الدور الفاعل والكبير لحراس الأمن في حراسة المنشآت الخاصة والحفاظ على الممتلكات وسلامة المباني ومحتوياتها ومساندتهم للجهود الأمنية المقدرة لدى الجميع .

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