الشيخ “تركي أبونقطه المتحمي” يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

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رفع شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي باسمه ونيابة عن نواب وأعيان وكافة أفراد قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة العشر التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظهم الله ورعاهم.

ودعا “المتحمي” الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة والوطن ينعُم بالأمن والرخاء في ظِلِّ القيادة الرشيدة وأن يُديم على الوطن الغالي أمنه وأمانه، وأن يمنّ الله علينا برفع الوباء والبلاء عن الإنسانية وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته المباركة وما قدمته من تضحيات وتسخير الإمكانيات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ سلامة الإنسان السعودي في كافة الجوانب الصحية والأمنية ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها وتخفيف آثارها.

وثمّن الشيخ “المتحمي” جهود جميع القطاعات الحكومية والمساندة القائمة على الإجراءات الاحترازية والطبية لجائحة كورونا معرباً عن اعتزاز الجميع بهم وبما يقومون به خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.

وأثني الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووقوف سموه شخصياً على أداء غرفة عمليات الأزمة في إمارة المنطقة وجولاته المتتالية لمتابعة الأوضاع والاطمئنان على سير العمل في جميع محافظات ومدن المنطقة، ومايقوم به سموه وفريق العمل من جهود مستمرة وكان آخرها إطلال فكرة “نشامى عسير” تحت شعار “مبادرون من أجل الوطن” والتي أطلقت عدداً من المشاريع والمبادرات الداعمة والمساندة لأهالي وسكان المنطقة.

واختتم الشيخ “المتحمي” بتقديم المعايدة لنواب وأعيان وقبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة سراة وتهامة، مقدراً لهم جميع حرصهم واهتمامهم بتطبيق التعليمات الصحية والأمنية وحرصهم على التعاون حتى يتم انحسار جائحة كورونا، وأن يبقى الجميع في صحة وعافية وأمن من هذا الوباء القاتل.