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أمطار رعدية على مرتفعات نجران و جازان و عسير و الباحة و تمتد إلى مكة المكرمة

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أمطار رعدية على مرتفعات نجران و جازان و عسير و الباحة و تمتد إلى مكة المكرمة

أمطار رعدية على مرتفعات نجران و جازان و عسير و الباحة و تمتد إلى مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=867447
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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