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أمير الجوف يكرّم حارس الأمن الذي اشتكى من إزالة غرفته التي كان يستظل بها من الشمس أثناء أدائه عمله

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“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=867462
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ،والجموم ،والكامل ،وبحره ،و خليص ،ورابغ ، و الأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً .

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