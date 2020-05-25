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أمير الجوف يكرّم حارس الأمن الذي اشتكى من إزالة غرفته التي كان يستظل بها من الشمس أثناء أدائه عمله

أمير الجوف يكرّم حارس الأمن الذي اشتكى من إزالة غرفته التي كان يستظل بها من الشمس أثناء أدائه عمله

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أمير الجوف يكرّم حارس الأمن الذي اشتكى من إزالة غرفته التي كان يستظل بها من الشمس أثناء أدائه عمله

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المناطق - متابعات

كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حارس الأمن أحمد الشمري، الذي اشتكى من إزالة البلدية غرفته التي كان يستظل بها من أشعة الشمس أثناء أدائه عمله.

وظهر الحارس الشمري في مقطع فيديو متداول قدّم خلاله الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته لها، كما قدّم له الشكر على الهدية التي قدمها له موجهاً التحية للأمير فيصل بن نواف.
يذكر أن أمانة منطقة الجوف قالت في وقت سابق، إن إزالة غرفة حارس الأمن جرت من منطلق تحسين المشهد الحضاري، مؤكدة أنها نبهت على أصحاب المراكز التجارية بتوفير أماكن مناسبة ومهيأة لحراس الأمن لحمايتهم من أشعة الشمس.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها أنه تم إلزام المنشأة التي يعمل بها الحارس “أحمد” بتوفير مقر له وفقاً للضوابط المعتمدة.

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