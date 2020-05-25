بأولى تجاربه على البشر.. لقاح صيني يثبت فعاليته

الأخبار السارة تتوالى، فبعدما أعلن سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لصحيفة سويسرية، الأحد، أن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، قال باحثون في شركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية، إن لقاحا جرب على البشر لأول مرة، أثبت أنه آمن وأدى إلى استجابة مناعية سريعة لدى متلقيه.

في التفاصيل، أثبتت تجربة لقاح صيني ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا اللقاح إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، أنه آمن ومحتمل وقادر على توليد رد فعل مناعي ضد فيروس SARS-COV-2 في البشر، وفقا لدراسة نشرتها إلكترونيا مجلة “لانسيت” الطبية يوم الجمعة.

وأوضحت الدورية في بيان صحافي أن التجربة التي أجريت على 108 أشخاص بالغين أصحاء، تظهر نتائج واعدة بعد 28 يوما، مضيفة أنه سيجري تقييم النتائج النهائية خلال 6 أشهر. وأشارت الدورية الطبية إلى أنه يتعين إجراء المزيد من التجارب لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة المناعية التي يولدها اللقاح توفر حماية فعالة ضد عدوى الفيروس.

بدوره، قال البروفيسور وي تشن، من معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، وهو المسؤول عن تلك الدراسة، “تمثل هذه النتائج إنجازا هاما. تظهر التجربة أن جرعة واحدة من هذا اللقاح Ad5-nCoV تنتج أجساما مضادة خاصة تستهدف الفيروس خلال 14 يوما، ما يجعله لقاحا مرشحا لمزيد من التجارب والفحوص”.

وتابع “لكن يجب تفسير هذه النتائج بحذر. التحديات المتعلقة بتطوير لقاح ضد كوفيد-19 غير مسبوقة، والقدرة على إطلاق هذه الاستجابات المناعية لا تشير بالضرورة إلى أن اللقاح سيحمي البشر من كوفيد-19. تظهر تلك النتائج رؤية واعدة نحو تطوير لقاحات لمرض كوفيد-19، ولكن لا تزال أمامنا طريق طويلة حتى يصبح هذا اللقاح متاحا للجميع”.

يشار إلى أن شركة “مودرنا” الأميركية، كانت أعلنت بدورها أن تجارب المرحلة المبكرة للقاح مضاد لفيروس كورونا أظهرت إنتاج أجسام مضادة لمرض “كوفيد-19” لدى جميع المتطوعين الـ45 لاختبار اللقاح عليهم.