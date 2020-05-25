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الطائف تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول الكلي في أيام العيد

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الطائف تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول الكلي في أيام العيد

الطائف تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول الكلي في أيام العيد
http://almnatiq.net/?p=867487
المناطق - واس

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك, وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.
ورصدت “واس” خلال جولتها الميدانية الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة القصوى،بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق ” توكلنا “.
وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة الطائف خالية من حركة السيارات والمارة , الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل –إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.

 

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