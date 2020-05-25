عالم فيروسات يكشف الأدوية الخطرة عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

المناطق - وكالات

قالت ناديجدا جولوباك، عالمة الفيروسات الروسية، إن بعض المصابين بـ “كوفيد-19” يعالجون أنفسهم بأدوية تستخدم في علاج أمراض البرد العادية ومن الخطر استخدامها في علاج “كوفيد-19”.

وأشارت جولوباك، في حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” إلى أن هذه الأدوية هي مجموعة الأدوية المضادة للإلتهابات غير الإستيرودية: إيبوبروفين، أسبيرين، فولتارين، ديكلوفيناك، نابروكسين. ووفقا لها، أظهرت نتائج التجارب التي أجريت في فرنسا وإيطاليا، أن هذه الأدوية تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. لذلك يجب تجنب تناولها.

وتضيف، تخلق هذه الأدوية بيئة ملائمة للفيروس، ما يسهل توغله في الرئتين، وبالتالي الإصابة بالالتهاب الرئوي وتلف الحويصلات الهوائية.

وتشير الأخصائية، إلى أن بعض الأطباء في الغرب، يؤكدون على أنه عند الإصابة بـ “كوفيد-19” يمكن تعاطي عقار الباراسيتامول. ولكنها لا تنصح بتناوله لأن تأثيره في هذا الفيروس لم يدرس بصورة كاملة لذلك قد تكون “عواقب تعاطيه غير متوقعة”.

وأضافت، جميع الأدوية والعقاقير المسكنة يمكن أن تسبب مضاعفات تنفسية ومشكلات صحية مختلفة. وتنصح عند ارتفاع درجة حرارة الجسم باستشارة الطبيب فورا وليس العلاج الذاتي. لأن الطبيب سيصف الدواء اللازم للشفاء.