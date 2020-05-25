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سمو نائب أمير منطقة جازان يعايد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات المنطقة

سمو نائب أمير منطقة جازان يعايد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات المنطقة

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سمو نائب أمير منطقة جازان يعايد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات المنطقة

سمو نائب أمير منطقة جازان يعايد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=867506
جازان _ فضة عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم , عن بعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطلع سموه عن بعد على سير العمل بمختلف الأقسام, مستمعا الى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الاجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.
ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة ممثلة القطاع الصحي من خدمات متطورة ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لضمان سلامة المواطن والوط سائلاً الله تعالى أن يمن على المرضى بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.
والتقى سموه عبر الاتصال المرئي عددا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والادارية بالمنطقة , مقدراً الجهود المبذولة لخدمة المرضى, ومقدماً التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصياً على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

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