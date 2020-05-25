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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد محافظات مكة المكرمة

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=867512
المناطق _ مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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