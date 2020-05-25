المغرب تعلن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق _ الرباط

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء إلى 7495.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات وصل اليوم الى 200 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4737 بعد تعافي 34 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 139 ألف و 103حالات بعد الكشف المخبري .