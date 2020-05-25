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سمو أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحة والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

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متحدث الصحة : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

متحدث الصحة : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

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متحدث الصحة : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

متحدث الصحة : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
http://almnatiq.net/?p=867523
المناطق _الرياض

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الاثنين)، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ أول ظهور للفايروس في المملكة وحتى اليوم إلى 74.795 حالة، فيما تم تسجيل 2148 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 45.668 متعافياً، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 399 حالة وفاة

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الرياض (765)، مكة المكرمة (416)، جدة (350)، المدينة المنورة (184)، الدمام (113)، الجبيل (74)، الخبر (58)، الهفوف (55)، القطيف (24)، بريدة (24)، حائل (20)، الظهران (15)، تبوك (12)، الطائف (10)، المبرز (9)، المزاحمية (8)، خميس مشيط (7)، الحريق (7)، الرس (6)، ثار (6)، بيش (5)، شرورة (5)، وادي الدواسر (5)، راس تنورة (4)، نجران (4)، عرعر (4)، أملج (3)، الجفر (2)، المجمعة (2)، الخفجي (2)، ينبع (2)، خليص (2)، حفر الباطن (2)، القوز (2)، حوطة بني تميم (2)، الخرج (2)، حوطة سدير (2)، حريملاء (2)، أبها (1)، محايل عسير (1)، النعيرية (1)، النماص (1)، مليجة (1)، العلا (1)، بيشة (1)، البشائر (1)، رابغ (1)، الكامل (1)، ضباء (1)، أبوعريش (1)، ثادق (1)، ضرماء (1)، الرين (1)، السليل (1)، الزلفي (1)، ساجر (1)، الدوادمي (1)، الفرشة (1).

 

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