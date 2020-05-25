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سمو أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحة والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

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سمو أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحة والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

سمو أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحة والمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867542

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية منسوبي كافة القطاعات الأمنيةوالعسكرية في المنطقة الشرقية بعيد الفطر المبارك، مشيداً سموه بما يبذله رجال الأمن جهود في تنفيذ أمر منع التجول،متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق.

كما هنأ سموه أبطال الصحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهاً بجهودهم التي يبذلونها في مواجهة هذه الجائحة، متمنياً لهمالتوفيق.

كما وجه سموه رسالةً للمرضى المنومين في المستشفيات، هنأهم فيها في بعيد الفطر، سائلاً الله أن يلبسهم لباس الصحةوالعافية عاجلاً.

كما وجه سموه رسالة تهنئة للمواطنين عبر الرسائل النصية القصيرة، وعبر حسابات الإمارة الرسمي في منصات التواصلالاجتماعي، يأتي ذلك ضمن حرص سموه على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد السعيد، وجرياً على عادته المستمرة فيالتواصل مع أهالي المنطقة الشرقية.

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