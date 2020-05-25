سمو نائب أمير الشرقية يهنئ القطاعات الأمنية والعسكرية وأبطال الصحةوالمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك

المناطق _ الدمام

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية منسوبي القطاعات الأمنيةوالعسكرية في المنطقة الشرقية بعيد الفطر المبارك أشاد فيها بجهودهم المبذولة، من أجل أمن وسلامة المواطنين والمقيمين،متمنياً لهم التوفيق.

كما هنأ سموه أبطال الصحة، وأشاد بجهودهم باعتبارهم الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة، متمنياً لهم التوفيق، مباركاًلهم بعيد الفطر السعيد.

كما وجه سموه رسالةً للمرضى المنومين في المستشفيات، دعا لهم فيها بأن ينعموا بالصحة والعافية، وأن يغادروا إلى أسرهمقريباً، مباركاً لهم بعيد الفطر المبارك.

كما وجه سموه رسالة تهنئة للمواطنين عبر الرسائل النصية القصيرة، وعبر حسابات الإمارة الرسمي في منصات التواصلالاجتماعي، يأتي ذلك ضمن تواصل سموه المستمر مع المواطنين والمقيمين في المنطقة، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة.