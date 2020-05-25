معالي رئيس جامعة القصيم يرعى حفل معايدة طلبة السكن الجامعي

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رفع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، داعيًا الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع في أقرب وقت بإذن الله.

كما هنأ “الداود” جميع الطلاب والطالبات خلال حفل المعايدة “عن بُعد” الذي أقامته الجامعة، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم الأحد الموافق 1/10/1441هـ، لطلبة السكن الجامعي، بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والعمادات المساندة.

وعبر “الداود” في كلمته التي ألقاها “عن بعد” خلال الحفل عن سعادته بالاستماع لطلبة السكن الجامعي والاطمئنان عليهم وتهنئة الجميع بهذا العيد المختلف الذي نلتقي فيه عن بعد، بسبب ظروف جائحة كورونا، سائلًا الله أن نعود ونلتقى كما كنا، مؤكدًا على أنه يتابع كل المستجدات والتقارير أول بأول لمن سافر ومن بقي ومن سوف يسافر، قائلًا: “نحن بالجامعة والمملكة نسعد باستضافتكم بالجامعة، ونفخر بكم عندما يتخرج الطالب من الجامعة ويعود لبلده محملًا بالعلم والمعرفة، كما نتشرف بأن نشاهد إخوان لنا وأبناء لنا يشاركوننا من الخارج بعد تلقيهم العلوم والمعارف والدروس في جامعتنا مما يسرنا ويسعدنا بما نقدمه في هذه الجامعة.

وبدأت فقرات حفل المعايدة بآيات من الذكر الحكيم، ألقاها الطالب عبدالرزاق بن عبدالله من دولة أثيوبيا، بعد ذلك ألقى الطالب عبدالله بن حسين بن كعية من اليمن، كلمة نيابة عن الطلبة بهذه المناسبة، قال فيها: “يسعدني ويشرفني نيابة عن طلبة المنح بالجامعة على تقديم أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه، داعيًا الله أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها، ومقدماً الشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة، على الجهود المبذولة لطلبة المنح في رحاب جامعة القصيم.

وبعد ذلك، ألقى الطالب سلمان بن عماش الحربي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ومن ثم تحدث الدكتور علي بن فريح العقلاء عميد شؤون الطلاب بكلمة رفع فيها التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدمًا الشكر على ما يجده السكن الجامعي من اهتمام من رئاسة الجامعة، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع على حضورهم وتشريفهم لهذا الحفل، وبعد ذلك بدأت فقرات الحفل والتي تضمنت عددًا من أعمال طلاب المنح من عدد من الدول تمثل حضارات دولهم وثقافاتهم.