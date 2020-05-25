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صحراء وسهول برقاء القطف تكتسي باللون الأخضر

صحراء وسهول برقاء القطف تكتسي باللون الأخضر
http://almnatiq.net/?p=867561
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

اكتست صحراء وسهول برقاء القطف الواقعة بين محافظة وادي الدواسر، ومركز القيرة التابع لمنطقة عسير من جميع الجهات باللون الأخضر ، تعطرها النباتات الصحراوية الزكية التي اشتهرت بها تلك المنطقة ، عقب هطول الأمطار الغزيرة عليها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان .
وكانت تلك المنطقة أحد أهم الجهات التي يرتادها سكان المحافظة في السنوات الماضية خاصة في اجازة نهاية الاسبوع لقضاء الأوقات الماتعة في احضانها الخلابة الطبيعية ، يستظلون بأشجارها ، ويستنشقون هوائها الصحي العليل ، مستمتعين بجمال الطبيعة الذي تنتشر فيه جميع النباتات الصحراوية بأنواعها الرملية كالطلح والعاذر، والصخرية كالسنط والشعران والعوسج والقفعاء والنفل ، والحصوية كالحاذ وشوك الضب وكف مريم ، إلا أن ظروف هذا العام باجتياح جائحة كورونا ، ومنع التجوال منع من الاستمتاع بتلك الطبيعة ، حتى يرفع الله الغمة قريباً أن شاء الله .

 

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