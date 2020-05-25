لبنان تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

المناطق _ بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، كلّها من اللبنانيين الوافدين من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1119 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 760 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، وكذلك حالات الشفاء المخبري فاستقرّت على 688 حالة