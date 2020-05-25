أمانة الشرقية تنفذ 17 ألف منشأه غذائية تم زيارتها خلال شهر رمضان المبارك من قبل وكالة البلديات

المناطق _ الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ٣٥١٩ جولة تفتيشية منها ٣٨٤ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت ١٧٠٠٠ من المحلات التجارية والمسالخ، بمشاركة ٦٤ مراقبا صحياً و٣٥ مراقباً للأسواق و٣٦ طبيباً بيطرياً و١١ مساعداً للأطباء البيطريين، من خلال الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لوكالة شؤون البلديات، ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية، بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير لعدد من المحلات والأسواق التجارية و المسالخ في عدد من مدن المنطقة، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩)

و اشتملت الجولات التأكد من المنتجات المباعة في المحلات والتأكد من التعقيم بشكل مستمر، بالإضافة إلى التأكد من عملاء التوصيل وطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما شملت أيضا التأكد من الشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والأكلات ومصادرة المنتجات الغير سليمة مع فرض الغرامات على المحلات لعدم تطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة.

كما استهدفت الجولات أيضا اللحوم المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المواطنين والمقيمين في بيئة صحية آمنة، ونتج عن هذه الجولات إتلاف ٢٢٠٢٢ كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للاستخدام وإتلاف ١٤٤٤ لترا من المواد السائلة، كما تم رصد ١٣٨١ مخالفة من قبل بعض المحلات، والتي أسفرت عن إغلاق ١٣٨١ محل لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات فيما تم تحصيل قيمة الغرامات على المحلات التجارية المخالفة.

و استهدفت الجولات الميدانية الحيوانات المباعة في عدد من المحلات والمسالخ والتي شملت على فحص ٣٣٣٨٦ رأساً من الضأن و ٢٧٨١ رأساً من الماعز و ٣٧١٦ رأساً من الإبل و ٣٧١٦ رأساً من البقر، مما نتج عن إعدام جزئي يقدر بـ ٢١٦٥ عضواً من هذه الحيوانات، وإعدام كلي لـ ٩٥ رأساً.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية بإصدار مجموعة من الرخص المهنية لنشاط بيع اللحوم والتي قدرت بـ ١١١ رخصة مهنية، فيما تم إلغاء ٢٣ رخصة مهنية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم التأكد من بعض المحلات التجارية من خلال سريان الرخصة، حيث انتهت ٧٣٢ رخصة من قبل المحلات وتم إبلاغهم بسرعة التجديد حتى لا تقع الغرامات عليهم أو يتم إغلاق المنشأة لعدم التجديد، واشتملت الجولات على إصدار مجموعة من الشهادات الصحية للمحلات التجارية التي طبقت الأنظمة والإجراءات، حيث تم إصدار ٣١٤ شهادة صحية لعدد من المحلات التجارية ممن استوفوا الشروط، فيما انتهت ١٥١ شهادة صحية مع إبلاغ المحلات بضرورة تطبيق الإجراءات التي تفرضها الأمانة ليتم تجديدها .

هذا وقد قدمت الأمانة بدورها في المسؤولية الاجتماعية مجموعة من المعلومات المتعددة حول تلك الجولات الرقابية اليومية ليكون المواطن والمقيم على دراية بالجهود المقدمة منها حيث شاركت بـ ٢٠٢٩ مشاركة منها ما يتعلق بالتغريدات اليومية أو الفيديوهات النوعية أو من خلال الصور والإحصائيات، كما تم بث العديد من المواد الصحفية لعدد من الصحف والمجلات بالإضافة إلى المواقع والمنصات الإلكترونية، وتفاعلت الأمانة مع المواطنين والمقيمين عبر مركز ٩٤٠ حيث استقبل المركز ٤٤٤ بلاغا متعددا حول بعض الملاحظات والاستفسارات مع إحالة المواضيع للبلديات والإدارات المعنية بالأمانة للمراجعة والتنفيذ.

وحرصت أمانة المنطقة الشرقية على فحص الحيوانات المباعة والتدقيق عليها بشكل مستمر للتأكد من اللحوم الصالحة وإتلاف الغير صالحة للاستخدام مع تطبيق الغرامات ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المحلات والمسالخ.

ونوهت الأمانة بأنه في حال وجود أي ملاحظات أو استفسار التواصل من خلال مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.