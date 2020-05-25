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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 56792 حالة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 56792 حالة
http://almnatiq.net/?p=867580
المناطق _ اسلام أباد

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56792 حالة، توفت منها 1169 حالة، وتماثلت 17482 حالة للشفاء.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 22934 حالة في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و7905 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3407 حالات في إقليم بلوشستان، و1641 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و209 حالات في إقليم كشمير الحرة.

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