سجون الشرقية تعايد نزلائها بمناسبة عيد الفطر

المناطق _ فتحية عبدالله

أقامت سجون المنطقة الشرقية حفل معايدة لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك في جميع الإدارات والمحافظات التابعة لها وبمتابعة من قبل مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله علي النفجان وسط إجراءات احترازية في ظل هذه الظروف .

وشارك منسوبي المنطقة النزلاء بهجتهم بالعيد ووزعوا عليهم الحلويات والوجبات المقامة بهذه المناسبة وتبادلوا التهاني بالعيد السعيد ويأتي ذلك بناء على توجيهات سعادة مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الذي وجه بنقل معايدته للنزلاء وتلمس احتياجاتهم ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم.

وأكد سعادته أن هذه المناسبة تحقيقاً لسياسة المديرية العامة للسجون الدائمة والهادفة لمشاركة النزلاء في مناسباتهم الاجتماعية والدينية .

داعين الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وأن يعيده علينا اعواماً عديده وأزمنة مديده في ظل حكومتنا الرشيدة .