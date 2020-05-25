إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بمحافظة المجاردة

المناطق _ المجاردة

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجارده اليوم, تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.

وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.