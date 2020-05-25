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الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=867593
المناطق _ عمان

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 711 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين، والحالة الثالثة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 8 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 442 حالة.

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