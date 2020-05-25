بلدية حوطة بني تميم تحتفل بعيد الفطر عبر المنصة التفاعلية

المناطق _ حوطة بني تميم

انطلقت فعاليات احتفالات بلدية محافظة حوطة بني تميم بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار عيدنا أجمل، برعاية محافظ حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي بحفل افتراضي تم بثه مباشر عبر المنصة التفاعلية الإلكترونية ، وذلك تقديراً لما تمر به المملكة من ظروف عصيبة بسسب جائحة كورونا، وتفاعلاً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحماية الإنسان أولاً بفرض التباعد الاجتماعي، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا

حيث أطلقت بلدية محافظة حوطة بني تميم حزمة من البرامج والفعاليات المميزة والتي تستهدف فئات المجتمع بمختلف الاعمار ويتخللها العديد من المسابقات والجوائز القيمة برعاية ودعم مجموعة من المؤسسات الوطنية ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ورفع محافظ حوطة بني تميم الاستاذ محمد العجمي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الرسمي باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حوطة بني تميم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني: ان الفعاليات سيتم بثها يومياً بشكل مباشر على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد، وستتضمن أوبريت وطني وبطولتي الفيفا والفورتنايت والقصائد النبطية ومسابقة كشخة العيد ومسابقة تصوير مشاعر العيد ومسابقة التك تك وعيدية الطفل والعديد من الأسئلة والمسابقات عبر حسابات البلدية الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.