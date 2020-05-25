“فُرجت”: سداد مديونية 1024 محكوما عليهم في قضايا مالية بأكثر من 137 مليون ريال

المناطق - الرياض

واصلت خدمة “فُرجت” على منصة وزارة الداخلية “أبشر” اسهاماتها في تمكين المتبرعين من السداد عن المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وبإقبال كبير حيث صرح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن ( 1024 ) مواطناً ومقيماً سُدّدت مديونيتهم والبالغة أكثر من ( 137 ) مليون ريال منذ بداية الحملة واطلاق اصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان المبارك إلى ثاني أيام عيد الفطر.

وأكد المتحدث الإعلامي أن الجميع يثمن ويقدر ما تم من تضامن وتكامل مجتمعي، أسهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة عدد المعسرين في سداد مديونياتهم وعودتهم لأسرهم، وأن توفير وسيط آمن وموثوق ومستمر على مدار العام مثل ما تحقق مع خدمة “فُرجت” جاء ايماناً بروح التعاون والتكامل الذي أمر به ديننا الحنيف والتكاتف الذي عُرف عن مجتمعنا الكريم.

ونوه في تصريحه إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية ومستمرة طوال العام.