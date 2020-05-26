احدث الأخبار

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”
أبرز المواد
 معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”
أبرز المواد
 المسماري: الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا مواليا لتركيا
أبرز المواد
 الحدود المكسيكية الأميركية.. كورونا يقلب الموازين
أبرز المواد
 بعد أسبوع .. عودة الطلاب لمدارسهم في بريطانيا ثاني الدول تضررا من كورونا
أبرز المواد
 في يوم.. الولايات المتحدة تسجّل 15342 إصابة و 620 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الباحة تتجمل بالأمطار
أبرز المواد
 “هيئة تقويم التعليم” تستعد لإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد من 6 شوال
أبرز المواد
 الكويت تقرر عدم تمديد حظر التجول الشامل والانتقال إلى الجزئي في 30 مايو
أبرز المواد
 دبي تسمح بحرية الحركة والنشاط الاقتصادي بدءا من الأربعاء
أبرز المواد
 في أول دليل علمي .. المصابون بكورونا يملكون مناعة بعد الشفاء
أبرز المواد
 تطبيقات تسرب عناوين المنازل .. والقراصنة يتربصون
أبرز المواد
معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

أبرز المواد
معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

أبرز المواد
المسماري: الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا مواليا لتركيا

المسماري: الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا مواليا لتركيا

أبرز المواد
الحدود المكسيكية الأميركية.. كورونا يقلب الموازين

الحدود المكسيكية الأميركية.. كورونا يقلب الموازين

أبرز المواد

في يوم.. الولايات المتحدة تسجّل 15342 إصابة و 620 حالة وفاة بكورونا

في يوم.. الولايات المتحدة تسجّل 15342 إصابة و 620 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=867629
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 15,342 إصابة مؤكدة و 620 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,637,456 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 97,669 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”
معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”
المسماري: الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا مواليا لتركيا

المسماري: الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا مواليا لتركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*