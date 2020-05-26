في يوم.. الولايات المتحدة تسجّل 15342 إصابة و 620 حالة وفاة بكورونا

المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 15,342 إصابة مؤكدة و 620 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,637,456 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 97,669 حالة وفاة.