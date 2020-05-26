بعد أسبوع .. عودة الطلاب لمدارسهم في بريطانيا ثاني الدول تضررا من كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بعض التلاميذ في المراحل الابتدائية سيعودون إلى مدارسهم في الأول من يونيو حزيران مع تخفيف الحكومة لإجراءات العزل العام المفروضة لوقف تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي “قلنا أننا سنبدأ بسنوت (الدراسة) الأولى، العام الأول والعام السادس… واليوم أعلن أننا ننوي المضي قدما في ذلك وفقا لما هو مخطط يوم الأول من يونيو”.