“النيابة” تأمر بالقبض على مروج “المعلومات المضللة” بشأن فتح المساجد

المناطق - الرياض

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور أمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول يتضمن محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه، وذلك بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أن النيابة استندت في إصدار الأمر على المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة، وبعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة، مهيباً بالجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة.