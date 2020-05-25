شرطة الخرج تواصل جهودها في تطبيق قرار منع التجول

المناطق -أشرف العصيمي

يواصل رجال الأمن بشرطة محافظة الخرج ، جهودهم الأمنية في تطبيق قرار منع التجول الكامل من خلال الانتشار في مختلف المواقع وارجاء المحافظة، حيث يبذل رجال الشرطة جهودًا كبيرة وذلك من خلال الأنتشار في شوارع وطرقات المحافظة.

من جهة اخرى قام مدير الشرطة العميد منيف بن زايد العتيبي يرافقه العقيد هاشم التميمي مدير التحقيقات الجنائية والمقدم محمد بن مطلق مدير الشؤون الإدارية بجولة ميدانية على الجهات الأمنية المشاركة بتطبيق قرار منع التجول قدم من خلالها التهاني لرجال الأمن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قدم مدير الشرطة شكره لرجال الأمن على جهودهم المبذولة في تطبيق منع التجول، وحثهم على مضاعفة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بمنع التجول الكامل من 30 رمضان وحتى 4 شوال حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.