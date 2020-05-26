مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الايام وذلك وفق ما ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة .

واوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي ان هذه التنبيهات تشير الى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تبدا من منتصف الليل وساعات الصباح الاولى وتستمر حتى اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية .

‏‎واهاب العقيد الغامدي بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم ويدعو الجميع لمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر بقنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني في حينه.

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.