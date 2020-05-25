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مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبيها العاملين بالميدان

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبيها العاملين بالميدان

منطقة الجوف

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبيها العاملين بالميدان

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبيها العاملين بالميدان
http://almnatiq.net/?p=867660
المناطق - الجوف

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بنقل تهاني معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم لمنسوبيها العاملين بالميدان وغرفة العمليات .
وتمثلت المعايدة بزيارة لبعض المراكز الإسعافية وغرفة العمليات بالمنطقة وتوجيه رسالة التهنئة من خلال الجهاز اللاسلكي والمرتبط بين غرفة العمليات وجميع مراكز المنطفة الإسعافية .
وجاء في مقتضب هذه الكلمة :
( اخواني الزملاء .. نيابة عن معالي رئيس الهيئة وبإسمي وبإسم جميع زملائي منسوبي إدارات الفرع اتقدم لكم جميعاً بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه أن يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام ، كما اسأله سبحانه أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به من جهود جبارة ، وأن يحفظكم بحفظه وكل عام وانتم بخير ) .
وتجدر الاشارة أن هذه الزيارة تأتي بحرص من معالي رئيس الهيئة ومتابعة من سعادة مدير عام الفرع بالوقوف على سير العمل وتقديراً للجهود التي يبذلها منسوبي الهيئة وخصوصاً العاملين بالميدان في أيام عيد الفطر المبارك لما لها من أثر إيجابي على إستمرار العمل بكل تفاني وإخلاص .

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