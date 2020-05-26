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بلدية الخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك

بلدية الخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867661
المناطق -أشرف العصيمي

أقامت بلدية محافظة الخرج حفل افتراضي عن بعد بمناسبة عيد الفطر المبارك تم بثه عبر حساب البلدية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وذلك بسسب مايمر به العالم من إجراءات احترازية بسبب جائحة كورونا.

وقد بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

بعد ذلك القى رئيس البلدية المهندس خالد الزيد كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وثمن للقيادة ما تقدمه من دعم للمواطن ولمختلف قطاعات الوطن .

ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة القاها الدكتور مصلح بن عبيد العنزي رئيس المجلس البلدي رفع من خلالها أصالة عن نفسه ونيابة عن الأهالي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي ولجنود الوطن البواسل على الحدود ولكافة القطاعات الأمنية والصحية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي ختام الحفل ألقيت القصائد الشعرية احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

يذكر أن بلدية الخرج قدمت عدد من الجوائز لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال مسابقة أجمل فعالية في المنزل نظراً لما تسدعيه هذه الفترة من ضرورة التواجد في المنزل بسبب الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

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