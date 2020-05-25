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11907 بلاغات تستقبلها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك خلال رمضان

11907 بلاغات تستقبلها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك خلال رمضان

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11907 بلاغات تستقبلها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك خلال رمضان

11907 بلاغات تستقبلها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=867663
المناطق- تبوك:

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه تبوك خلال شهر رمضان الماضي 11907 بلاغات، منها 2383 بلاغاً عن حوادث وحالات مرضية و 2223 بلاغاً عن طريق تطبيق “أسعفني”.
وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية
من خلال 26 مركزاً إسعافياً يضم 34 فرقة إسعافية تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة الوصول إليها في الوقت الأقل.
وأكدت الإدارة جاهزية فرق الهلال الأحمر بتبوك طوال العام والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة وعلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 وعبر التطبيق الإلكتروني “أسعفني”.

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