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الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيس جامعة جازان عن بعد

الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيس جامعة جازان عن بعد
http://almnatiq.net/?p=867678
جازان- فضه عطيف:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الذي قدم لسموه التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادل سموه معالي رئيس جامعة جازان التهنئة بالعيد السعيد, معرباً عن سعادته بما حققتها وتحققه الجامعة من إنجازات في شتى المجالات والتخصصات, شكره لمعالي رئيس الجامعة ومنسوبي ومنسوباتها على ما بذلوه من جهود وما قاموا ويقومون به من أعمال متميزة خاصة في مجال التحول للتعليم الإلكتروني.
من جانبه ثمن الدكتور القحطاني ما تحضى به الجامعة من رعاية ودعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الأمر الذي أسهم تحقيق الجامعة للكثير من المنجزات على المستويين المحلي والخارجي.

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