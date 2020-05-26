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الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=867687
المناطق_الرياض

أعلنت الهند اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في البلاد إلى 4167 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 145380 حالة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.

وأفادت الوزارة في المقابل بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 60491 شخصا.

في غضون ذلك ما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بفيروس كورونا حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصا إضافة إلى 52667 إصابة، تليها ولاية غوجرات مع 888 وفاة و14460 إصابة.

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