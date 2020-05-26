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أمريكيون يهاجمون موكب ترامب: “يكفي قتلنا”

أمريكيون يهاجمون موكب ترامب: “يكفي قتلنا”
http://almnatiq.net/?p=867689
المناطق_وكالات

تجمع أمريكيون بالقرب من نادي ترامب الوطني في مشارف واشنطن، لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المكان بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع هناك لممارسة لعبة الغولف.

ولوح المتظاهرون بلافتات تنتقد تعامل الإدارة الأمريكية مع جائحة فيروس كورونا وهتفوا: “يكفي قتلنا” لحظة مرور الموكب الرئاسي أمامهم.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع ملعب الغولف، للمرة الأولى منذ بدء تفشي كورونا، ما أثار موجة من الانتقادات، إذ علق المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، جو بايدن، قائلا: “مات حوالي 100 ألف شخص وفقد عشرات الملايين وظائفهم. في هذه الأثناء، يقضي الرئيس يومه في لعب الغولف”.

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