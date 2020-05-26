شركة أمريكية تبدأ تجربة لقاح يقدم “حماية طويلة الأمد” من فيروس كورونا

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أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية، أمس الاثنين، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، والمسبب لمرض كوفيد 19.

وأضافت الشركة، أنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية في يوليو/ تموز المقبل.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت الشركة التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية إنها “حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسا في جعل اللقاحات تستدعي “مناعة قوية” بما في ذلك من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

وقالت نوفافاكس، إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو/تموز.