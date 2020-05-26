احدث الأخبار

انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بجدة
أبرز المواد
 لم يثبت فعالية..اليابان تؤجل الموافقة على عقار “أفيجان” لعلاج كورونا
أبرز المواد
 الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 179002
أبرز المواد
 “الأرصاد”: غيوم وسحب رعدية ممطرة على حائل والرياض وأمطار في المرتفعات
أبرز المواد
 المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيس جامعة جازان عن بعد
منطقة جازان
 11907 بلاغات تستقبلها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك خلال رمضان
منطقة تبوك
 بلدية الخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة
منطقة جازان
 مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبيها العاملين بالميدان
منطقة الجوف
 أمير جازان يلتقي عن بعد وعبر -الاتصال المرئي – بالمحافظين بمناسبة عيد الفطر المبارك ..
منطقة جازان
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بجدة

انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بجدة

أبرز المواد
لم يثبت فعالية..اليابان تؤجل الموافقة على عقار “أفيجان” لعلاج كورونا

لم يثبت فعالية..اليابان تؤجل الموافقة على عقار “أفيجان” لعلاج كورونا

أبرز المواد
الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 179002

عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 179002

أبرز المواد

انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بجدة

http://almnatiq.net/?p=867704

تمكنت فِرَق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، من انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة بجدة

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١، تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (02:37) من صباح اليوم عن سقوط طفل بخزان مياه

وأضاف القرني: على الفور جرى تحريك فِرَق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع؛ اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سعودي الجنسية بخزان مياه تبلغ أبعاده ٤ ٤م وبعمق ٣م تقريبًا، وله غطاء حديدي غير موصد يقع في ممر المنزل؛

مشيرًا إلى أنه تم انتشال الطفل من قِبَل فِرَق الإنقاذ المائي، وكانت حالته حرجة وتم نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر؛ لكنه فارَقَ الحياة بعد وصوله المستشفى؛ سائلًا الله أن يتغمده برحمته

وأهاب القرني بضرورة توفير جميع وسائل السلامة بالمنزل، والتأكد من إزالة كل مسببات الخطورة وعدم ترك الأطفال بمفردهم بدون رقابة

روابط ذات صلة

لم يثبت فعالية..اليابان تؤجل الموافقة على عقار “أفيجان” لعلاج كورونا

لم يثبت فعالية..اليابان تؤجل الموافقة على عقار “أفيجان” لعلاج كورونا
الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: 146 وفاة إضافية و 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 179002

عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 179002

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*