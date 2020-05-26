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“آبل” تبتكر مستشعرات “ضوئية” لمراقبة صحة مستخدميها

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“آبل” تبتكر مستشعرات “ضوئية” لمراقبة صحة مستخدميها

“آبل” تبتكر مستشعرات “ضوئية” لمراقبة صحة مستخدميها
http://almnatiq.net/?p=867717
المناطق_وكالات

ابتكرت شركة “آبل” الأمريكية مستشعرات “ضوئية” جديدة من نوعها ستضيفها إلى السماعات الشهيرة “آير بودز”.

وستعمل تلك المستشعرات الضوئية الجديدة، وفقًا لما أورده موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص على مراقبة البيانات الصحية للمستخدمين.

وستهتم تلك المستشعرات الضوئية بسماعات “آير بودز” برصد مستوى الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وستعمل كذلك على رصد عدد الخطوات التي يسيرها المستخدم، وحركة رأسه، لتفسير معدل ضربات القلب.

وقدمت “سامسونج” تقنية متشابهة مع ذلك بأحد هواتفها، الذي اعتمد على مستشعرات ضوئية، بحيث يسلط الضوء على بشرتك ليرصد معدل ضربات القلب.

ولكن نقل تلك المستشعرات إلى الأذن هو التطور الكبير؛ لأنه سيعتمد على رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذي قبل.

كما ستستخدم سماعات “آير بودز” تلك التقنيات من أجل رصد -مثلًا- توقف التنفس أثناء النوم، وإمكانية إصدارها رسالة تحذير عاجلة إلى أحد أقربائك أو إلى وحدات الإسعاف والطوارئ.

وقد يرتبط عمل تلك السماعات والمستشعرات الضوئية مع ساعة آبل الذكية المرتقبة “آبل ووتش الجيل الخامس”، والتي تنوي دعمها لميزات تتبع اللياقة البدنية واكتشاف حالات الإصابة بأمراض القلب والوقاية منها.

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