الهلال والنصر منافسات شرسة عبر التاريخ الرياضي

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يثار الجدل الواسع بين جماهير كرة القدم السعودية، بشأن المنافسة الشرسة بين العملاقين نادي الهلال، وخصمه النصر، خاصة حينما يرتبط الأمر بالمواجهات النارية التي تجمع بينهما

ويلقى ديربي الرياض الذي يلتقي خلاله الزعيم بالعالمي والعكس، شهرة عربية غير مسبوقة، كما يحمل حساسية خاصة، لذلك يتم إسناد مهمة تحكيم المباراة للأجانب الأكفاء، خاصة في السنوات القليلة الماضية، إذ يبرز هذا الحل بوصفه مرضيًا للجماهير كافة

وذكرت صحيفة الجزيرة، أن الهلال يتفوق -بالأرقام- على حساب النصر، بالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الطرفين، بوجود حكم أجنبي

الصحيفة أوضحت أن الزعيم نجح في الفوز خلال 22 من أصل 40 مباراة، بينما اكتفى العالم بالانتصار في 9 مناسبات، ورضي الفريقان بالتعادل في 9 لقاءات أخرى

وفي تلك المباريات التي كانت بالطبع مثيرة، سجل نجوم الهلال 61 هدفًا، بينما أحرز النصراويون 40 هدفًا فقط

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وحامل لقب النسخة الأخيرة