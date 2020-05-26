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أمانة المدينة: تنفذ 11731 جولة رقابية على المنشآت الغذائية منذ مطلع شهر رمضان

أمانة المدينة: تنفذ 11731 جولة رقابية على المنشآت الغذائية منذ مطلع شهر رمضان

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أمانة المدينة: تنفذ 11731 جولة رقابية على المنشآت الغذائية منذ مطلع شهر رمضان

أمانة المدينة: تنفذ 11731 جولة رقابية على المنشآت الغذائية منذ مطلع شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=867728
المناطق_المدينة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أبرز جهودها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية، وتنفيذ أعمال النظافة، ومكافحة آفات الصحة العامة.
وأشارت أمانة المنطقة إلى أن البلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات والمراكز عملت على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف عمليات التعقيم والتطهير و الإصحاح البيئي، ورفع وتيرة أعمال النظافة إلى حدها الاعلى. وبلغت عدد الجولات الرقابية 11731 جولة تم خلالها اصدار 2710 اشعار وانذار، واغلاق 544 منشأة مخالفة.
كما نفذت أمانة المنطقة وبلدياتها في جانب الإصحاح البيئي 1974 جولة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، تم خلالها تعقيم وتطهير 1220 موقع، و 27027 آلية ومعدة، وتنفيذ 3738 جولة نظافة نفذها 6233 عامل ومشرف، وبكمية مطهرات ومعقمات تم استخدامها في عمليات الاصحاح البيئي تصل إلى 82395 لتر.
موضحة أمانة المنطقة عن استمرار أعمال النظافة والإصحاح البيئي وعمليات التعقيم والنظافة اليومية ومكافحة آفات الصحة العامة، واستمرار الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940”، أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

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