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قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين

قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين

أبرز المواد

قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين

قطر تلزم الجميع بتحميل تطبيق يثير مخاوف المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=867744
المناطق_وكالات

تسبب إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد، في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية. تسبب إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد، في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية

ولجأت قطر إلى الهواتف الذكية لتتبع حركة الأشخاص ومتابعة المخالطين ما يسمح للمسؤولين بمراقبة تفشي فيروس كورونا المستجد وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى

وتستخدم هذه التطبيقات تقنية البلوتوث من أجل تحديد كل مرة يقترب فيها هاتفان ذكيان من بعضهما، ويمكن بعدها تنبيه الأشخاص حال ظهور الأعراض على شخص كانوا قريبين أو في حال تم تشخيص إصابته بالفيروس

وأثار هذا التطبيق مخاوف من مراقبة الناس، خاصة وأن التطبيق القطري يطلب من المستخدمين عبر أندرويد السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضا

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